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Samsung Galaxy J7 против Galaxy A70

Самсунг Галакси Джей 7
VS
Самсунг Галакси А70
Samsung Galaxy J7
Samsung Galaxy A70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2015 года Samsung Galaxy J7 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7580, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 45 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 1.5 ГБ
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3000 мАч
  • Тонкие рамки – на 16.51% выше полезная площадь экрана
  • На 47% выше плотность пикселей (393 vs 267 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 13% лучшая автономность (103 vs 91 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 25 Ватт
  • Более новая ОС: Android 11 против 5.1
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7
vs
Galaxy A70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.49% 86%
Особенности - - Always-On Display
Максимальная яркость
Galaxy J7
494 нит
Galaxy A70 +22%
603 нит

Дизайн и корпус

Высота 152.4 мм 164.3 мм
Ширина 78.6 мм 76.7 мм
Толщина 7.5 мм 7.9 мм
Вес 171 грамм 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7
69.49%
Galaxy A70 +24%
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 и Самсунг Галакси А70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7580 Qualcomm Snapdragon 675
Макс. частота 1400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер - 8 (2 + 6)
Архитектура - - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора - 11 нанометров
Графика - Adreno 612
Частота GPU 550 МГц 700-750 МГц
FLOPS - ~328.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy J7
н/д
Galaxy A70
474
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy J7
н/д
Galaxy A70
936
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7
38805
Galaxy A70 +337%
169399
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy J7
н/д
Galaxy A70
216515
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки - 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J7
9:04 ч.
Galaxy A70 +46%
13:24 ч.
Время просмотра видео
Galaxy J7
16:22 ч.
Galaxy A70 +7%
17:35 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy J7
18:37 ч.
Galaxy A70 +104%
37:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 vs Samsung Galaxy A70
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 6500 x 4920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (13 МП) 3 (32 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2560 x 1920 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J7
66 дБ
Galaxy A70 +24%
81.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2015 года Март 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.18 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.265 Вт/кг 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A70 более удачной покупкой.

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