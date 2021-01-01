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Samsung Galaxy J7 против Galaxy J4

Самсунг Галакси Джей 7
VS
Самсунг Галакси Джей 4
Samsung Galaxy J7
Samsung Galaxy J4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2015 года Samsung Galaxy J7 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7580, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J4, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 35 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy J4
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 9 против 5.1
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 3 ГБ против 1.5 ГБ
  • Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7
vs
Galaxy J4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.49% 71.2%
Максимальная яркость
Galaxy J7
494 нит
Galaxy J4
н/д

Дизайн и корпус

Высота 152.4 мм 151.7 мм
Ширина 78.6 мм 77.2 мм
Толщина 7.5 мм 8.1 мм
Вес 171 грамм 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7
69.49%
Galaxy J4 +2%
71.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 и Самсунг Галакси Джей 4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7580 Samsung Exynos 7 Quad 7570
Макс. частота 1400 МГц 1400 МГц
CPU-ядер - 4 (4)
Архитектура - - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора - 14 нанометров
Графика - Mali T-720 MP2
Частота GPU 550 МГц 600 МГц
FLOPS - ~36 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy J7 +12%
686
Galaxy J4
615
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J7 +90%
3266
Galaxy J4
1723
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7
38805
Galaxy J4 +9%
42109
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy J7
н/д
Galaxy J4
54997
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J7
9:04 ч.
Galaxy J4
н/д
Время просмотра видео
Galaxy J7
16:22 ч.
Galaxy J4
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy J7
18:37 ч.
Galaxy J4
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 vs Samsung Galaxy J4
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 276 x 1932
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J7
66 дБ
Galaxy J4
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2015 года Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.18 Вт/кг 0.356 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.265 Вт/кг 1.492 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy J4. У него лучшие дисплей, программное обеспечение и корпус.

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