Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2015 года Samsung Galaxy J7 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7580, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy J4, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 35 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.