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Samsung Galaxy J7 против J5 Prime

Самсунг Галакси Джей 7
VS
Самсунг Галакси Джей 5 Прайм
Samsung Galaxy J7
Samsung Galaxy J5 Prime

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2015 года Samsung Galaxy J7 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7580, против 5-дюймового Samsung Galaxy J5 Prime, который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2400 мАч
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy J5 Prime
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 8 против 5.1
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1.5 ГБ
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.1 мм уже
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • На 10% выше плотность пикселей (294 vs 267 PPI)
  • Весит на 28 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7
vs
Galaxy J5 Prime

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 5.5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.49% 69.67%
Максимальная яркость
Galaxy J7
494 нит
Galaxy J5 Prime
н/д

Дизайн и корпус

Высота 152.4 мм 142.8 мм
Ширина 78.6 мм 69.5 мм
Толщина 7.5 мм 8.1 мм
Вес 171 грамм 143 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7
69.49%
Galaxy J5 Prime
69.67%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 и Самсунг Галакси Джей 5 Прайм в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7580 Samsung Exynos 7 Quad 7570
Макс. частота 1400 МГц 1400 МГц
CPU-ядер - 4 (4)
Архитектура - - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора - 14 нанометров
Графика - Mali T-720 MP2
Частота GPU 550 МГц 600 МГц
FLOPS - ~36 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy J7 +15%
686
Galaxy J5 Prime
597
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J7 +84%
3266
Galaxy J5 Prime
1776
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7
38805
Galaxy J5 Prime +1%
39181
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1 Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI TouchWiz UI TouchWiz UI

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2400 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J7
9:04 ч.
Galaxy J5 Prime
н/д
Время просмотра видео
Galaxy J7
16:22 ч.
Galaxy J5 Prime
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy J7
18:37 ч.
Galaxy J5 Prime
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 vs Samsung Galaxy J5 Prime
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J7
66 дБ
Galaxy J5 Prime
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2015 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.18 Вт/кг 0.421 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.265 Вт/кг 0.826 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Samsung Galaxy J7, а если программное обеспечение и корпус – то Samsung Galaxy J5 Prime.

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