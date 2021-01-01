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Samsung Galaxy J7 против Galaxy J6

Самсунг Галакси Джей 7
VS
Самсунг Галакси Джей 6
Samsung Galaxy J7
Samsung Galaxy J6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2015 года Samsung Galaxy J7 с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7580, против 5.6-дюймового Samsung Galaxy J6, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 35 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J7
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy J6
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 10 против 5.1
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Тонкие рамки – на 6.69% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J7
vs
Galaxy J6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов 5.6 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18.5:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.49% 76.18%
Максимальная яркость
Galaxy J7
494 нит
Galaxy J6
н/д

Дизайн и корпус

Высота 152.4 мм 149.3 мм
Ширина 78.6 мм 70.2 мм
Толщина 7.5 мм 8.2 мм
Вес 171 грамм 154 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J7
69.49%
Galaxy J6 +10%
76.18%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 7 и Самсунг Галакси Джей 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7580 Samsung Exynos 7 Octa 7870
Макс. частота 1400 МГц 1600 МГц
CPU-ядер - 8 (8)
Архитектура - - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора - 14 нанометров
Графика - Mali-T830 MP1
Частота GPU 550 МГц 600 МГц
FLOPS - ~23 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy J7
686
Galaxy J6 +3%
707
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J7
3266
Galaxy J6 +9%
3548
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J7
38805
Galaxy J6 +21%
46827
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 5.1 Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy J7
9:04 ч.
Galaxy J6
н/д
Время просмотра видео
Galaxy J7
16:22 ч.
Galaxy J6
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy J7
18:37 ч.
Galaxy J6
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J7 vs Samsung Galaxy J6
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 23 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy J7
66 дБ
Galaxy J6
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2015 года Июнь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2015 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.18 Вт/кг 0.809 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.265 Вт/кг 1.568 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy J6 более удачной покупкой.

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