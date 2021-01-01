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Samsung Galaxy M01 Core против Huawei Honor 9S

Самсунг Галакси М01 Core
Samsung Galaxy M01 Core
VS
Хуавей Хонор 9S
Huawei Honor 9S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 июля 2020 года Samsung Galaxy M01 Core с экраном 5.3" и чипом MediaTek MT6739, против 5.45-дюймового Huawei Honor 9S, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9S
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M01 Core
vs
Honor 9S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.3 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18:9
Плотность пикселей 311 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.5% 73.8%
Максимальная яркость
Galaxy M01 Core
430 нит
Honor 9S
н/д

Дизайн и корпус

Высота 141.7 мм 146.5 мм
Ширина 67.5 мм 70.9 мм
Толщина 8.6 мм 8.4 мм
Вес 150 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M01 Core +1%
74.5%
Honor 9S
73.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М01 Core и Хуавей Хонор 9S в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6739 MediaTek Helio P22
Макс. частота 1500 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8100 PowerVR GE8320
Частота GPU 500 МГц 650 МГц
FLOPS ~21 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI Android Go Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 5.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M01 Core vs Huawei Honor 9S
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1960
Апертура f/2.4 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9S более удачной покупкой.

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