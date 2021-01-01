Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 июля 2020 года Samsung Galaxy M01 Core с экраном 5.3" и чипом MediaTek MT6739, против 5.7-дюймового Nokia C2, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.