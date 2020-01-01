Samsung Galaxy M01 Core против A2 Core
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 июля 2020 года Samsung Galaxy M01 Core с экраном 5.3" и чипом MediaTek MT6739, против 5-дюймового Samsung Galaxy A2 Core, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M01 Core
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
- Более новая ОС: Android 10 против 8
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2600 мАч
- На 41% выше плотность пикселей (311 vs 220 PPI)
- Тонкие рамки – на 5.58% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A2 Core
- Более энергоэффективный CPU
- Процессор имеет на 4 ядра больше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M01 Core и Samsung Galaxy A2 Core
Экран
|Тип
|PLS TFT
|TFT LCD
|Размер
|5.3 дюймов
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|540 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|311 точек на дюйм
|220 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|74.5%
|68.92%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|141.7 мм
|141.6 мм
|Ширина
|67.5 мм
|71 мм
|Толщина
|8.6 мм
|9.1 мм
|Вес
|150 граммов
|142 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6739
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Архитектура
|4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|8
|Частота
|1500 МГц
|1600 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8100
|Mali-T830
|GPU-ядер
|1
|2
|Частота GPU
|500 МГц
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
663
Galaxy A2 Core +9%
723
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1820
Galaxy A2 Core +105%
3734
AnTuTu Benchmark 7
45188
Galaxy A2 Core +9%
49072
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 8.0
|Оболочка UI
|Android Go
|Android Go
|Размер системы из коробки
|5.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|2600 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Да
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2592 x 1944
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|1 (5 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|- 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.53 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.09 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Акселерометр
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M01 Core более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1