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Samsung Galaxy M01 против Huawei Honor 9S

Самсунг Галакси М01
Samsung Galaxy M01
VS
Хуавей Хонор 9S
Huawei Honor 9S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2020 года Samsung Galaxy M01 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.45-дюймового Huawei Honor 9S, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M01
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Honor 9S
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M01
vs
Honor 9S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.5% 73.8%

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 146.5 мм
Ширина 70.9 мм 70.9 мм
Толщина 9.8 мм 8.4 мм
Вес 168 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Красный, Черный Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M01 +5%
77.5%
Honor 9S
73.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М01 и Хуавей Хонор 9S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M01 +3%
180
Honor 9S
174
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M01
841
Honor 9S +9%
915
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M01
96254
Honor 9S +1%
97418

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 10.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:45 ч. 1:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M01 vs Huawei Honor 9S
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy M01, а если производительность и коммуникации – то Huawei Honor 9S.

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