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Samsung Galaxy M01 против Huawei Y6p

Самсунг Галакси М01
Samsung Galaxy M01
VS
Хуавей Y6p
Huawei Y6p

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2020 года Samsung Galaxy M01 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.3-дюймового Huawei Y6p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M01
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 182 и 135 баллов
  • Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Y6p
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M01
vs
Huawei Y6p

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 278 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.5% 81.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.4%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 25.4 мс
Контрастность - 1444:1
Максимальная яркость
Galaxy M01
н/д
Huawei Y6p
538 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 159.1 мм
Ширина 70.9 мм 74.1 мм
Толщина 9.8 мм 9 мм
Вес 168 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Красный, Черный Изумрудно-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M01
77.5%
Huawei Y6p +5%
81.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М01 и Хуавей Y6p в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 PowerVR GE8320
GPU-ядер - 2
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M01 +35%
182
Huawei Y6p
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M01 +69%
833
Huawei Y6p
492
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M01 +1%
97794
Huawei Y6p
96486

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 10.3 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:45 ч. 2:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M01 vs Huawei Y6p
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M01
н/д
Huawei Y6p
84.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера и коммуникации - выбирайте Huawei Y6p, а если производительность и звук – то Samsung Galaxy M01.

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