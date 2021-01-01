Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy M01 vs Realme 3 Pro – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy M01 против Oppo Realme 3 Pro

Самсунг Галакси М01
VS
Оппо Реалми 3 Про
Samsung Galaxy M01
Oppo Realme 3 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2020 года Samsung Galaxy M01 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.3-дюймового Oppo Realme 3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M01
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Realme 3 Pro
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • На 39% выше плотность пикселей (409 vs 295 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • Тонкие рамки – на 6.2% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M01
vs
Realme 3 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 77.5% 83.7%
Максимальная яркость
Galaxy M01
н/д
Realme 3 Pro
499 нит

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 156.8 мм
Ширина 70.9 мм 74.2 мм
Толщина 9.8 мм 8.3 мм
Вес 168 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Красный, Черный Синий, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M01
77.5%
Realme 3 Pro +8%
83.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М01 и Оппо Реалми 3 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 710
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 616
Частота GPU 650 МГц 500 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~384 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M01
178
Realme 3 Pro +120%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M01
815
Realme 3 Pro +86%
1517
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M01
76986
Realme 3 Pro +102%
155381
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M01
89845
Realme 3 Pro +83%
164341
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 ColorOS 7
Размер системы из коробки 10.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4045 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:45 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M01
н/д
Realme 3 Pro
13:48 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M01
н/д
Realme 3 Pro
15:01 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M01
н/д
Realme 3 Pro
30:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M01 vs Oppo Realme 3 Pro
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 5760 x 4312
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M01
н/д
Realme 3 Pro
90 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер VOOC 3.0 (20 Вт)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- TPU чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 3 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A20 против Samsung Galaxy M01
2. Samsung Galaxy S20 против Samsung Galaxy M01
3. Samsung Galaxy M30 против Samsung Galaxy M01
4. Samsung Galaxy A01 против Samsung Galaxy M01
5. Samsung Galaxy M10 против Samsung Galaxy M01
6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Oppo Realme 3 Pro
7. Xiaomi Redmi Note 9S против Oppo Realme 3 Pro
8. Xiaomi Redmi Note 8 против Oppo Realme 3 Pro
9. Huawei Honor 8S против Oppo Realme 3 Pro
10. Samsung Galaxy A01 против Oppo Realme 3 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях