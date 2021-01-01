Samsung Galaxy M01 против Oppo Realme 3 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2020 года Samsung Galaxy M01 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.3-дюймового Oppo Realme 3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M01
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Realme 3 Pro
- Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.6" большая диагональ экрана
- На 39% выше плотность пикселей (409 vs 295 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Возможность записи 4K-видео
- Тонкие рамки – на 6.2% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
21
39
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
61
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
50
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
48
58
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|77.5%
|83.7%
Дизайн и корпус
|Высота
|147.5 мм
|156.8 мм
|Ширина
|70.9 мм
|74.2 мм
|Толщина
|9.8 мм
|8.3 мм
|Вес
|168 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Красный, Черный
|Синий, Серый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Qualcomm Snapdragon 710
|Макс. частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
|Размер транзистора
|12 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Adreno 616
|Частота GPU
|650 МГц
|500 МГц
|FLOPS
|~48 Гфлопс
|~384 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
178
Realme 3 Pro +120%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
815
Realme 3 Pro +86%
1517
AnTuTu Benchmark 7
76986
Realme 3 Pro +102%
155381
AnTuTu Benchmark 8
89845
Realme 3 Pro +83%
164341
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|10.3 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4045 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|3:45 ч.
|1:20 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:48 ч.
Время просмотра видео
15:01 ч.
Время разговора (3G)
30:46 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|2 (16 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.35 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.56 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адаптер VOOC 3.0 (20 Вт)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- TPU чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 3 Pro более удачной покупкой.
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