Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy M01 vs Realme 8i – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy M01 против Oppo Realme 8i

Самсунг Галакси М01
VS
Оппо Реалми 8i
Samsung Galaxy M01
Oppo Realme 8i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2020 года Samsung Galaxy M01 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.6-дюймового Oppo Realme 8i, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M01
  • Весит на 26 граммов меньше
Причины выбрать Oppo Realme 8i
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 36% выше плотность пикселей (400 vs 295 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Тонкие рамки – на 7.1% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M01
vs
Realme 8i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.5% 84.6%
Особенности - - DCI-P3
Максимальная яркость
Galaxy M01
н/д
Realme 8i
541 нит

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 164.1 мм
Ширина 70.9 мм 75.5 мм
Толщина 9.8 мм 8.5 мм
Вес 168 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Красный, Черный Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M01
77.5%
Realme 8i +9%
84.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М01 и Оппо Реалми 8i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 Mali G57 MC2
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M01
183
Realme 8i +196%
541
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M01
837
Realme 8i +129%
1914
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M01
105043
Realme 8i
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 2.0 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 10.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:45 ч. 2:21 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M01
н/д
Realme 8i
17:49 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M01
н/д
Realme 8i
13:59 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M01
н/д
Realme 8i
42:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M01 vs Oppo Realme 8i
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет -
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.31" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.1
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8i более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy M01 и Samsung Galaxy A10
2. Samsung Galaxy M01 и Xiaomi Redmi 8A
3. Samsung Galaxy M01 и Samsung Galaxy M11
4. Samsung Galaxy M01 и Samsung Galaxy A10s
5. Samsung Galaxy M01 и Oppo Realme C3
6. Oppo Realme 8i и Xiaomi Poco X3 Pro
7. Oppo Realme 8i и Xiaomi Redmi Note 10 Pro
8. Oppo Realme 8i и Xiaomi Redmi 10
9. Oppo Realme 8i и Oppo Realme 8
10. Oppo Realme 8i и Samsung Galaxy M32 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры