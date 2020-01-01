Samsung Galaxy M01 против Oppo Realme C3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2020 года Samsung Galaxy M01 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.5-дюймового Oppo Realme C3, который имеет процессор MediaTek Helio G70 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M01
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 27 граммов меньше
Причины выбрать Oppo Realme C3
- Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (355 и 181 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
23
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
55
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
50
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M01 и Oppo Realme C3
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|20:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|77.5%
|82.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.5 мм
|164.4 мм
|Ширина
|70.9 мм
|75 мм
|Толщина
|9.8 мм
|8.9 мм
|Вес
|168 граммов
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Красный, Черный
|Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|MediaTek Helio G70
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Mali-G52
|GPU-ядер
|-
|2
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|2, 3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
181
Realme C3 +96%
355
Geekbench 5 (многоядерный)
837
Realme C3 +50%
1258
AnTuTu Benchmark 8
97534
Realme C3 +79%
174989
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|realme UI 1.0
|Размер системы из коробки
|10.3 ГБ
|11.7 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:45 ч.
|2:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|3 (12 МП + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|7
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.35 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.56 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея, камера и коммуникации - выбирайте Oppo Realme C3, а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy M01.
Опрос
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