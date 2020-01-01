Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2020 года Samsung Galaxy M01 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.5-дюймового Oppo Realme C3, который имеет процессор MediaTek Helio G70 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.