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Samsung Galaxy M01s против Huawei Honor 8A

Самсунг Галакси М10с
Samsung Galaxy M01s
VS
Хуавей Хонор 8А
Huawei Honor 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июля 2020 года Samsung Galaxy M01s с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M01s
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Honor 8A
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 177 и 142 баллов
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M01s
vs
Honor 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.7% 79.52%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 36.4 мс
Контрастность - 1111:1
Максимальная яркость
Galaxy M01s
н/д
Honor 8A
532 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.9 мм 156.2 мм
Ширина 75.8 мм 73.5 мм
Толщина 7.8 мм 8 мм
Вес 168 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M01s +1%
80.7%
Honor 8A
79.52%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М10с и Хуавей Хонор 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 400 МГц 680 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M01s
142
Honor 8A +25%
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M01s
816
Honor 8A +9%
887
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M01s
н/д
Honor 8A
108444

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI One UI 2.1 EMUI 9
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M01s vs Huawei Honor 8A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M01s
н/д
Honor 8A
89.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Август 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Телефон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M01s более удачной покупкой.

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