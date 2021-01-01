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Samsung Galaxy M01s против Huawei Honor 9C

Самсунг Галакси М10с
Samsung Galaxy M01s
VS
Хуавей Хонор 9С
Huawei Honor 9C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июля 2020 года Samsung Galaxy M01s с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.39-дюймового Huawei Honor 9C, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M01s
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Honor 9C
  • На 44% выше плотность пикселей (391 vs 271 PPI)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 329 и 142 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M01s
vs
Honor 9C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.7% 82.4%
Максимальная яркость
Galaxy M01s
н/д
Honor 9C
448 нит

Дизайн и корпус

Высота 156.9 мм 159.8 мм
Ширина 75.8 мм 76.1 мм
Толщина 7.8 мм 8.1 мм
Вес 168 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Голубой, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M01s
80.7%
Honor 9C +2%
82.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М10с и Хуавей Хонор 9С в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G51
Частота GPU 400 МГц 650 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M01s
142
Honor 9C +132%
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M01s
816
Honor 9C +71%
1393
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M01s
н/д
Honor 9C
154664

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.1 EMUI 10.1

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M01s vs Huawei Honor 9C
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Телефон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания (10 Вт)
- Скрепка для извлеченя SIM
- Руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9C более удачной покупкой.

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