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Samsung Galaxy M01s против Huawei Y5p

Самсунг Галакси М10с
Samsung Galaxy M01s
VS
Хуавей Y5p
Huawei Y5p

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июля 2020 года Samsung Galaxy M01s с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.45-дюймового Huawei Y5p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M01s
  • На 0.75" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Y5p
  • Весит на 24 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M01s
vs
Huawei Y5p

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT TFT LCD
Размер 6.2 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.7% 73.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.4%
ШИМ (PWM) - 66 Гц
Время отклика - 36 мс
Контрастность - 3029:1
Максимальная яркость
Galaxy M01s
н/д
Huawei Y5p
505 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.9 мм 146.5 мм
Ширина 75.8 мм 70.94 мм
Толщина 7.8 мм 8.35 мм
Вес 168 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Полуночный черный, Мерцающий синий, Мятный зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M01s +9%
80.7%
Huawei Y5p
73.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М10с и Хуавей Y5p в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Частота GPU 400 МГц 650 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M01s
833
Huawei Y5p +1%
841
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M01s
н/д
Huawei Y5p
92554

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M01s vs Huawei Y5p
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M01s
н/д
Huawei Y5p
83.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года Май 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Телефон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy M01s. У него лучшие автономность, камера, корпус и звук.

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