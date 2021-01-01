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Samsung Galaxy M01s против Galaxy A10

Самсунг Галакси М10с
Samsung Galaxy M01s
VS
Самсунг Галакси А10
Samsung Galaxy A10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июля 2020 года Samsung Galaxy M01s с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M01s
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 237 и 142 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M01s
vs
Galaxy A10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.7% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 90%
ШИМ (PWM) - 77 Гц
Время отклика - 22 мс
Контрастность - 2050:1
Максимальная яркость
Galaxy M01s
н/д
Galaxy A10
430 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.9 мм 155.6 мм
Ширина 75.8 мм 75.6 мм
Толщина 7.8 мм 7.9 мм
Вес 168 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M01s
80.7%
Galaxy A10 +1%
81.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М10с и Самсунг Галакси А10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G71 MP2
Частота GPU 400 МГц 850 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M01s
142
Galaxy A10 +67%
237
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M01s
816
Galaxy A10 +4%
849
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M01s
н/д
Galaxy A10
95556

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.1 One UI 2.0
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. 2:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M01s vs Samsung Galaxy A10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M01s
н/д
Galaxy A10
85.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Август 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.321 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Телефон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy M01s, а если производительность – то Samsung Galaxy A10.

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