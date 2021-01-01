Samsung Galaxy M02 против Nokia 1.3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 февраля 2021 года Samsung Galaxy M02 с экраном 6.5" и чипом Mediatek MT6739W, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M02
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
- На 0.79" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Смартфон на 11 месяцев новее
Причины выбрать Nokia 1.3
- Весит на 51 грамм меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
19
19
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
73
51
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
47
41
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
51
44
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|5.71 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.9%
|77.6%
|Цветовой охват sRGB
|-
|94%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|40.5 мс
|Контрастность
|-
|1382:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|147.3 мм
|Ширина
|75.9 мм
|71.2 мм
|Толщина
|9.1 мм
|9.4 мм
|Вес
|206 граммов
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный, Серый
|Серый, Бирюзовый, Песочный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Mediatek MT6739W
|Qualcomm 215
|Макс. частота
|1500 МГц
|1300 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|-
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|-
|Размер транзистора
|28 нанометров
|-
|Графика
|PowerVR GE8100
|-
|Частота GPU
|570 МГц
|-
|FLOPS
|~21 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 64 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
105
Geekbench 5 (многоядерный)
407
AnTuTu Benchmark 8
53266
Nokia 1.3 +5%
55954
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|-
|Размер системы из коробки
|-
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|-
|2:05 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|2048 x 1536
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.65 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.71 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M02 более удачной покупкой.
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