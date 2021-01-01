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Samsung Galaxy M02 против Nokia 1.4

Самсунг Галакси А02
VS
Нокиа 1.4
Samsung Galaxy M02
Nokia 1.4

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 2 февраля 2021 года Samsung Galaxy M02 с экраном 6.5" и чипом Mediatek MT6739W, против 6.52-дюймового Nokia 1.4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 215. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M02
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
Причины выбрать Nokia 1.4
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Весит на 28 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M02
vs
Nokia 1.4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 80.4%
Максимальная яркость
Galaxy M02
н/д
Nokia 1.4
407 нит

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 166.4 мм
Ширина 75.9 мм 76.7 мм
Толщина 9.1 мм 8.7 мм
Вес 206 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный, Серый Синий, Пурпурный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M02 +2%
81.9%
Nokia 1.4
80.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А02 и Нокиа 1.4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek MT6739W Qualcomm Snapdragon 215
Макс. частота 1500 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 4 (4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 28 нанометров -
Графика PowerVR GE8100 -
Частота GPU 570 МГц -
FLOPS ~21 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 1, 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M02 +4%
105
Nokia 1.4
101
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M02 +14%
407
Nokia 1.4
356
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M02
53266
Nokia 1.4 +14%
60966

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M02 vs Nokia 1.4
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2048 x 1536
Апертура f/2.0 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2021 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.65 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.71 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Зарядное устройство
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy M02. У него лучшие программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации и звук.

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