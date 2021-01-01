Samsung Galaxy M02 против Nokia 1.4
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 2 февраля 2021 года Samsung Galaxy M02 с экраном 6.5" и чипом Mediatek MT6739W, против 6.52-дюймового Nokia 1.4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 215. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M02
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5)
Причины выбрать Nokia 1.4
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Весит на 28 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
16
16
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
73
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
47
44
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
47
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.52 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.9%
|80.4%
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|166.4 мм
|Ширина
|75.9 мм
|76.7 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.7 мм
|Вес
|206 граммов
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный, Серый
|Синий, Пурпурный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Mediatek MT6739W
|Qualcomm Snapdragon 215
|Макс. частота
|1500 МГц
|1300 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|-
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|-
|Размер транзистора
|28 нанометров
|-
|Графика
|PowerVR GE8100
|-
|Частота GPU
|570 МГц
|-
|FLOPS
|~21 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|1, 2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M02 +4%
105
101
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M02 +14%
407
356
AnTuTu Benchmark 8
53266
Nokia 1.4 +14%
60966
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|-
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|2 (8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|2048 x 1536
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.65 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.71 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Зарядное устройство
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy M02. У него лучшие программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации и звук.
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