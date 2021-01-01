Samsung Galaxy M02 против Galaxy A01
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 февраля 2021 года Samsung Galaxy M02 с экраном 6.5" и чипом Mediatek MT6739W, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy A01, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M02
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Тонкие рамки – на 6.8% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Samsung Galaxy A01
- Показывает на 75% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 439
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Процессор имеет на 4 ядра больше
- На 11% выше плотность пикселей (301 vs 270 PPI)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 67% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 174 и 104 баллов
- Весит на 57 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
56
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
15
21
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
65
52
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
47
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
48
46
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|TFT LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|301 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.9%
|75.1%
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|146.2 мм
|Ширина
|75.9 мм
|70.9 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.3 мм
|Вес
|206 граммов
|149 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный, Серый
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Mediatek MT6739W
|Qualcomm Snapdragon 439
|Макс. частота
|1500 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|28 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8100
|Adreno 505
|Частота GPU
|570 МГц
|450 МГц
|FLOPS
|~21 Гфлопс
|~48 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
104
Galaxy A01 +67%
174
Geekbench 5 (многоядерный)
395
Galaxy A01 +106%
814
AnTuTu Benchmark 7
70534
AnTuTu Benchmark 8
52158
Galaxy A01 +75%
91263
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|One UI Core 3.1
|Размер системы из коробки
|-
|7.1 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|-
|2:10 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/5"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.65 Вт/кг
|0.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.71 Вт/кг
|1.56 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy M02, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A01.
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