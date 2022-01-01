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Samsung Galaxy M02 против Galaxy A04s

Самсунг Галакси А02
VS
Самсунг Галакси А04s
Samsung Galaxy M02
Samsung Galaxy A04s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 февраля 2021 года Samsung Galaxy M02 с экраном 6.5" и чипом Mediatek MT6739W, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A04s
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M02
vs
Galaxy A04s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость - 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 80.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 20 мс
Контрастность - 1291:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy M02
н/д
Galaxy A04s
387 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 164.7 мм
Ширина 75.9 мм 76.7 мм
Толщина 9.1 мм 9.1 мм
Вес 206 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный, Серый Черный, Зеленый, Белый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M02 +1%
81.9%
Galaxy A04s
80.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А02 и Самсунг Галакси А04s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek MT6739W Samsung Exynos 850
Макс. частота 1500 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 28 нанометров 8 нанометров
Графика PowerVR GE8100 Mali-G52 MP1
Частота GPU 570 МГц 820 МГц
FLOPS ~21 Гфлопс ~126 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M02
105
Galaxy A04s +74%
183
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M02
401
Galaxy A04s +174%
1097
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M02
59562
Galaxy A04s +151%
149591
CPU - 43206
GPU - 25138
Memory - 38540
UX - 42933
Total score 59562 149591
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score - 5734
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 12
Оболочка UI One UI 2.0 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки - 2:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:34 ч.
Просмотр видео - 13:10 ч.
Игры - 06:35 ч.
Режим ожидания - 120 ч.
Общая автономность
Galaxy M02
н/д
Galaxy A04s
34:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M02 vs Samsung Galaxy A04s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M02
н/д
Galaxy A04s
78.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2021 года Август 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.65 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.71 Вт/кг 1.23 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A04s более удачной покупкой.

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