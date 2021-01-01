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Samsung Galaxy M02s против Oppo A54

Самсунг Галакси М02s
VS
Оппо А54
Samsung Galaxy M02s
Oppo A54

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2021 года Samsung Galaxy M02s с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.51-дюймового Oppo A54, который имеет процессор Mediatek Helio P35 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A54
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1600 МГц
  • Запись замедленной съемки в 90 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Mediatek Helio P35
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M02s
vs
Oppo A54

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.51 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 82.6%
Максимальная яркость
Galaxy M02s
н/д
Oppo A54
504 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 163.6 мм
Ширина 75.9 мм 75.7 мм
Толщина 9.1 мм 8.4 мм
Вес 196 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M02s
81.8%
Oppo A54 +1%
82.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М02s и Оппо А54 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Mediatek Helio P35
Макс. частота 1800 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 720 МГц 680 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M02s +7%
188
Oppo A54
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M02s
980
Oppo A54 +3%
1009
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M02s
103888
Oppo A54 +2%
106111
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI - ColorOS 7.2

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (30% за 40 минут)
Время полной зарядки - 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M02s vs Oppo A54
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 90 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 4624 x 3468
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Oppo A54, а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy M02s.

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