Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2021 года Samsung Galaxy M02s с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.3-дюймового Samsung Galaxy A01 Core, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.