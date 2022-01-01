Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 декабря 2022 года Samsung Galaxy M04 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.