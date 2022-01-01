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Samsung Galaxy M04 против Galaxy M02

Самсунг Галакси М04
VS
Самсунг Галакси А02
Samsung Galaxy M04
Samsung Galaxy M02

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 декабря 2022 года Samsung Galaxy M04 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy M02, который имеет процессор Mediatek MT6739W и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M04
  • Показывает на 76% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 164 и 105 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M04
vs
Galaxy M02

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.3% 81.9%

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 164 мм
Ширина 76.3 мм 75.9 мм
Толщина 9.1 мм 9.1 мм
Вес 192 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий Черный, Синий, Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M04
81.3%
Galaxy M02 +1%
81.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М04 и Самсунг Галакси А02 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Mediatek MT6739W
Макс. частота 2350 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 PowerVR GE8100
Частота GPU 680 МГц 570 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~21 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M04 +56%
164
Galaxy M02
105
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M04 +134%
939
Galaxy M02
401
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M04 +76%
104580
Galaxy M02
59562
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10
Оболочка UI One UI Core 4.1 One UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M04 vs Samsung Galaxy M02
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото - 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2022 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.65 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M04 более удачной покупкой.

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Сравнения с конкурентами

1. Galaxy M04 или Galaxy A04s
2. Galaxy M04 или Galaxy A04

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