Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 января 2019 года Samsung Galaxy M10 с экраном 6.22" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 6.5-дюймового Oppo Realme C3, который имеет процессор MediaTek Helio G70 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.