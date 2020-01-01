Samsung Galaxy M10 против Galaxy A30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 января 2019 года Samsung Galaxy M10 с экраном 6.22" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A30
- На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 36% выше максимальная яркость экрана (555 против 409 нит)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
54
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
24
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
61
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
51
76
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
52
62
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M10 и Samsung Galaxy A30
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Super AMOLED
|Размер
|6.22 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.36%
|84.9%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155.6 мм
|158.5 мм
|Ширина
|75.6 мм
|74.7 мм
|Толщина
|7.7 мм
|7.7 мм
|Вес
|163 грамма
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-T830
|Mali-G71 MP2
|GPU-ядер
|2
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
729
Galaxy A30 +81%
1322
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3690
Galaxy A30 +14%
4193
AnTuTu Benchmark 8
н/д
120358
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|-
|11.2 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M10 +7%
12:16 ч.
11:37 ч.
Время просмотра видео
10:21 ч.
Galaxy A30 +40%
14:33 ч.
Время разговора (3G)
23:04 ч.
Galaxy A30 +6%
24:46 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|2 (16 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Особенности
|-
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.06"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|6
|10
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
66.8 дБ
66.6 дБ
Музыка
Galaxy M10 +8%
72.3 дБ
66.8 дБ
Звонок
Galaxy M10 +15%
80 дБ
69.4 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.237 Вт/кг
|0.25 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.532 Вт/кг
|1.17 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A30 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Сравнения с конкурентами
- Samsung Galaxy M10 и Xiaomi Redmi Note 7
- Samsung Galaxy M10 и Samsung Galaxy A20
- Samsung Galaxy M10 и Xiaomi Redmi 8A
- Samsung Galaxy M10 и Samsung Galaxy M11
- Samsung Galaxy M10 и Apple iPhone X
- Samsung Galaxy A30 и Xiaomi Redmi Note 7
- Samsung Galaxy A30 и Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Samsung Galaxy A30 и Samsung Galaxy A20
- Samsung Galaxy A30 и Samsung Galaxy A40
- Samsung Galaxy A30 и Xiaomi Redmi Note 8