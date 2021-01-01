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Samsung Galaxy M10s против M01 Core

Самсунг Галакси М10с
Samsung Galaxy M10s
VS
Самсунг Галакси М01 Core
Samsung Galaxy M01 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 сентября 2019 года Samsung Galaxy M10s с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7884B, против 5.3-дюймового Samsung Galaxy M01 Core, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M10s
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Тонкие рамки – на 10.5% выше полезная площадь экрана
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 3 ГБ против 1 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7884B
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy M01 Core
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • На 16% выше плотность пикселей (311 vs 268 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже
  • Весит на 19 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M10s
vs
Galaxy M01 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 5.3 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 311 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85% 74.5%
Максимальная яркость
Galaxy M10s +4%
448 нит
Galaxy M01 Core
430 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.4 мм 141.7 мм
Ширина 74.7 мм 67.5 мм
Толщина 7.8 мм 8.6 мм
Вес 169 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M10s +14%
85%
Galaxy M01 Core
74.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М10с и Самсунг Галакси М01 Core в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884B MediaTek MT6739
Макс. частота 1600 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 4 (4)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 PowerVR GE8100
Частота GPU 770 МГц 500 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~21 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI Android Go
Размер системы из коробки 10.7 ГБ 5.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M10s vs Samsung Galaxy M01 Core
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 25.58 мм -
Размер пикселя 1.34 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Скрепка извлечения SIM
- Руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M10s более удачной покупкой.

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