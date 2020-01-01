Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 сентября 2019 года Samsung Galaxy M10s с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7884B, против 6.22-дюймового Samsung Galaxy M10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.