Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2020 года Samsung Galaxy M11 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.45-дюймового Huawei Honor 9S, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.