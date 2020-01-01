Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2020 года Samsung Galaxy M11 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.09-дюймового Huawei Y6 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.