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Samsung Galaxy M11 против Oppo Realme 8

Самсунг Галакси М11
VS
Оппо Реалми 8
Samsung Galaxy M11
Oppo Realme 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2020 года Samsung Galaxy M11 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M11
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Realme 8
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 53% выше плотность пикселей (411 vs 268 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 50% выше максимальная яркость экрана (611 против 407 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Смартфон на 1 год новее
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M11
vs
Realme 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 83.3%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.4% 90.7%
ШИМ (PWM) - 255 Гц
Время отклика 40.5 мс 8 мс
Контрастность 827:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy M11
407 нит
Realme 8 +50%
611 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 160.6 мм
Ширина 76.3 мм 73.9 мм
Толщина 9 мм 8 мм
Вес 197 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Бирюзовый, Фиолетовый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M11
81.6%
Realme 8 +2%
83.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М11 и Оппо Реалми 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 MediaTek Helio G95
Макс. частота 1800 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M11
151
Realme 8 +234%
504
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M11
854
Realme 8 +91%
1631
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M11
101500
Realme 8 +247%
351846
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI Core 3.1 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 10.9 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (50% за 26 минут)
Время полной зарядки 2:55 ч. 1:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M11 vs Oppo Realme 8
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 119°
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M11
80.7 дБ
Realme 8
80.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8 более удачной покупкой.

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