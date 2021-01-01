Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2020 года Samsung Galaxy M11 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.5-дюймового Oppo Realme C11, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.