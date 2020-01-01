Samsung Galaxy M11 против Galaxy A10e
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2020 года Samsung Galaxy M11 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.83-дюймового Samsung Galaxy A10e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M11
- Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
- На 0.57" большая диагональ экрана
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 10% выше плотность пикселей (295 vs 268 PPI)
- На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (234 и 151 баллов)
- Весит на 56 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.7 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
23
25
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
46
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
67
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
53
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M11 и Samsung Galaxy A10e
Экран
|Тип
|PLS TFT
|PLS TFT
|Размер
|6.4 дюймов
|5.83 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
|81.4%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|147.3 мм
|Ширина
|76.3 мм
|69.6 мм
|Толщина
|9 мм
|8.4 мм
|Вес
|197 граммов
|141 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Бирюзовый, Фиолетовый
|Черный, Синий, Золотой, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Mali-G71 MP2
|GPU-ядер
|-
|2
|Частота GPU
|650 МГц
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
151
Galaxy A10e +55%
234
Geekbench 5 (многоядерный)
843
Galaxy A10e +1%
853
AnTuTu Benchmark 8
91634
Galaxy A10e +7%
98190
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|One UI 1.0
|Размер системы из коробки
|10.9 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:55 ч.
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 60 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|-
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|32 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.52 Вт/кг
|0.14 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|0.77 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M11 более удачной покупкой.
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