Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy M11 vs Galaxy A30s – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy M11 против Galaxy A30s

Самсунг Галакси М11
Samsung Galaxy M11
VS
Самсунг Галакси А30s
Samsung Galaxy A30s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2020 года Samsung Galaxy M11 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M11
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A30s
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1933 МГц
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • На 75% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (265 и 151 баллов)
  • Весит на 28 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M11 и Samsung Galaxy A30s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 85.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy M11 +6%
454 нит
Galaxy A30s
427 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.4 мм 158.5 мм
Ширина 76.3 мм 74.7 мм
Толщина 9 мм 7.8 мм
Вес 197 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Бирюзовый, Фиолетовый Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M11
81.6%
Galaxy A30s +4%
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М11 и Самсунг Галакси А30s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1770 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G71 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 650 МГц 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M11
151
Galaxy A30s +75%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M11
843
Galaxy A30s +16%
975
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M11
91634
Galaxy A30s +35%
124029

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 One UI 2.0
Размер системы из коробки 10.9 ГБ 10.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:55 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M11 vs Samsung Galaxy A30s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 123°
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP) 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2X5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 10

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг 1.05 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.54 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy A30s, а если батарея и звук – то Samsung Galaxy M11.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
9 (40.9%)
13 (59.1%)
Всего проголосовало: 22

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях