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Samsung Galaxy M12 против Galaxy A03

Самсунг Галакси М12
VS
Самсунг Галакси А03
Samsung Galaxy M12
Samsung Galaxy A03

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy M12 с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M12
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год новее
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 242 и 178 баллов
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M12
vs
Galaxy A03

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.3% -
Время отклика 39 мс -
Контрастность 926:1 -
Максимальная яркость
Galaxy M12 +7%
431 нит
Galaxy A03
401 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 164.2 мм
Ширина 75.9 мм 75.9 мм
Толщина 9.7 мм 9.1 мм
Вес 214 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M12
81.9%
Galaxy A03
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М12 и Самсунг Галакси А03 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Unisoc T606
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Mali-G57 MP1
Частота GPU 680 МГц 650 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M12
178
Galaxy A03 +36%
242
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M12 +15%
1050
Galaxy A03
910
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M12
148523
Galaxy A03 +21%
180041
CPU 44756 59385
GPU 24822 26274
Memory 36022 34858
UX 42192 59038
Total score 148523 180041
3DMark Wild Life Performance
Galaxy M12 +6%
428
Galaxy A03
403
Stability 98% -
Graphics test 2 FPS 2 FPS
Graphics score 428 403
PCMark 3.0 score 6174 6672
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI Core 3.1 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 14 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M12 vs Samsung Galaxy A03
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M12
77.6 дБ
Galaxy A03
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и камера - выбирайте Samsung Galaxy M12, а если корпус – то Samsung Galaxy A03.

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