Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy M12 vs Galaxy A30s – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy M12 против Galaxy A30s

Самсунг Галакси М12
VS
Самсунг Галакси А30s
Samsung Galaxy M12
Samsung Galaxy A30s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy M12 с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M12
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A30s
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (480 против 427 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 258 и 178 баллов
  • Весит на 45 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M12
vs
Galaxy A30s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 85.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.3% 98%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика 39 мс 4 мс
Контрастность 926:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy M12
427 нит
Galaxy A30s +12%
480 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 158.5 мм
Ширина 75.9 мм 74.7 мм
Толщина 9.7 мм 7.8 мм
Вес 214 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M12
81.9%
Galaxy A30s +4%
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М12 и Самсунг Галакси А30s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Макс. частота 2000 МГц 1770 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 8 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Mali-G71 MP2
Частота GPU 680 МГц 770 МГц
FLOPS ~26 Гфлопс ~65 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M12
178
Galaxy A30s +45%
258
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M12 +7%
1026
Galaxy A30s
958
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M12
н/д
Galaxy A30s
106538
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M12
н/д
Galaxy A30s
123301
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI Core 3.1 One UI 3.1
Размер системы из коробки 14 ГБ 10.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 60 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:55 ч. 1:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M12 vs Samsung Galaxy A30s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2X5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 10
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M12
77.6 дБ
Galaxy A30s +11%
86.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг 1.05 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.54 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность - выбирайте Samsung Galaxy M12, а если производительность, коммуникации и звук – то Samsung Galaxy A30s.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy M12 и Galaxy A21s
2. Galaxy M12 и Galaxy M21
3. Galaxy M12 и Redmi 9
4. Galaxy M12 и Galaxy A12
5. Galaxy M12 и Galaxy M32
6. Galaxy A30s и Galaxy A30
7. Galaxy A30s и P30 Lite
8. Galaxy A30s и Redmi Note 8T
9. Galaxy A30s и Galaxy A31
10. Galaxy A30s и Galaxy A40

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры