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Samsung Galaxy M12 против A32 4G

Самсунг Галакси М12
VS
Самсунг Галакси А32 4G
Samsung Galaxy M12
Samsung Galaxy A32 4G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy M12 с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A32 4G, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M12
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Запись замедленной съемки в 60 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A32 4G
  • На 89% выше максимальная яркость экрана (799 против 423 нит)
  • На 52% выше плотность пикселей (411 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 350 и 176 баллов
  • Весит на 30 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M12
vs
Galaxy A32 4G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 84.6%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.3% -
Время отклика 39 мс -
Контрастность 926:1 -
Максимальная яркость
Galaxy M12
423 нит
Galaxy A32 4G +89%
799 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 158.9 мм
Ширина 75.9 мм 73.6 мм
Толщина 9.7 мм 8.4 мм
Вес 214 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Синий, Черный, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M12
81.9%
Galaxy A32 4G +3%
84.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М12 и Самсунг Галакси А32 4G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Mediatek Helio G80
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Mali-G52 MP2
Частота GPU 680 МГц 950 МГц
FLOPS ~26 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M12
176
Galaxy A32 4G +99%
350
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M12
1040
Galaxy A32 4G +23%
1284
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M12
н/д
Galaxy A32 4G
184769

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI Core 3.1 One UI 3.1
Размер системы из коробки 14 ГБ 18.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 60 минут) Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:55 ч. 2:19 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M12
н/д
Galaxy A32 4G
16:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M12
н/д
Galaxy A32 4G
17:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M12
н/д
Galaxy A32 4G
33:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M12 vs Samsung Galaxy A32 4G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 30 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5380 x 3620
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M12
77.6 дБ
Galaxy A32 4G
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A32 4G более удачной покупкой.

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