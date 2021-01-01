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Samsung Galaxy M12 против Galaxy A50

Самсунг Галакси М12
VS
Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy M12
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy M12 с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M12
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (546 против 427 нит)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 90% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 338 и 178 баллов
  • Весит на 48 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M12
vs
Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 85.2%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.3% 141.5%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика 39 мс 7 мс
Контрастность 926:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy M12
427 нит
Galaxy A50 +28%
546 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 158.5 мм
Ширина 75.9 мм 74.7 мм
Толщина 9.7 мм 7.7 мм
Вес 214 граммов 166 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M12
81.9%
Galaxy A50 +4%
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М12 и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Mali-G72 MP3
Частота GPU 680 МГц 850 МГц
FLOPS ~26 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M12
178
Galaxy A50 +90%
338
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M12
1026
Galaxy A50 +19%
1221
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M12
н/д
Galaxy A50
147447
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M12
н/д
Galaxy A50
181833
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI Core 3.1 One UI 3.1
Размер системы из коробки 14 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 60 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:55 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M12
н/д
Galaxy A50
12:16 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M12
н/д
Galaxy A50
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M12
н/д
Galaxy A50
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M12 vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 6024 x 4024
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M12
77.6 дБ
Galaxy A50 +10%
85 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.54 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A50, а если автономность – то Samsung Galaxy M12.

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