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Samsung Galaxy M13 против A33 5G

Самсунг Галакси М13
VS
Самсунг Галакси А33 5G
Samsung Galaxy M13
Samsung Galaxy A33 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 мая 2022 года Samsung Galaxy M13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A33 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M13
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 65% выше максимальная яркость экрана (727 против 441 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M13
vs
Galaxy A33 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.7% 83.7%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 98.3%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 366 Гц
Время отклика 20 мс 1 мс
Контрастность 1119:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy M13
441 нит
Galaxy A33 5G +65%
727 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.4 мм 159.7 мм
Ширина 76.9 мм 74 мм
Толщина 8.4 мм 8.1 мм
Вес 192 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Оранжевый, Синий Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M13
82.7%
Galaxy A33 5G +1%
83.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М13 и Самсунг Галакси А33 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Mali-G68
Частота GPU 820 МГц 1000 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M13
118
Galaxy A33 5G +519%
730
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M13
517
Galaxy A33 5G +267%
1897
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M13
131609
Galaxy A33 5G +195%
388832
CPU 36404 102701
GPU 25205 109820
Memory 34626 71863
UX 35901 107363
Total score 131609 388832
3DMark Wild Life Performance
Galaxy M13
507
Galaxy A33 5G +345%
2258
Stability - 98%
Graphics test 3 FPS 13 FPS
Graphics score 507 2258
PCMark 3.0 score - 10769
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI Core 4.1 One UI 4.1
Размер системы из коробки 22.3 ГБ 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:26 ч.
Просмотр видео - 15:03 ч.
Игры - 05:57 ч.
Режим ожидания - 105 ч.
Общая автономность
Galaxy M13
н/д
Galaxy A33 5G
32:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M13 vs Samsung Galaxy A33 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A33 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M13
81.4 дБ
Galaxy A33 5G +9%
88.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Зарядное устройство		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A33 5G более удачной покупкой.

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