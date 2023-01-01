Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy M13 vs Galaxy A52 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy M13 против Galaxy A52

Самсунг Галакси М13
VS
Самсунг Галакси А52
Samsung Galaxy M13
Samsung Galaxy A52

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 мая 2022 года Samsung Galaxy M13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M13
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A52
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 79% выше максимальная яркость экрана (792 против 443 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M13
vs
Galaxy A52

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 407 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.7% 84.1%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.3%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 183 Гц
Время отклика 20 мс 4.4 мс
Контрастность 1119:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy M13
443 нит
Galaxy A52 +79%
792 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.4 мм 159.9 мм
Ширина 76.9 мм 75.1 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 192 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Оранжевый, Синий Черный, Синий, Лаванда
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M13
82.7%
Galaxy A52 +2%
84.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М13 и Самсунг Галакси А52 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Adreno 618
Частота GPU 820 МГц 750 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс ~435 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M13
179
Galaxy A52 +192%
523
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M13
1035
Galaxy A52 +52%
1575
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M13
131814
Galaxy A52 +155%
336658
CPU 36404 106114
GPU 25205 85526
Memory 34626 55594
UX 35901 90668
Total score 131814 336658
3DMark Wild Life Performance
Galaxy M13
510
Galaxy A52 +104%
1040
Пиковая температура корпуса 42.1 °C 40.1 °C
Stability 97% 99%
Graphics test 3 FPS 6 FPS
Graphics score 510 1040
PCMark 3.0
Galaxy M13
4927
Galaxy A52 +78%
8747
Web score 4808 7219
Video editing 4771 6258
Photo editing 7616 17328
Data manipulation 3269 7512
Writing score 5053 8998
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI Core 4.1 One UI 5.0
Размер системы из коробки 22.3 ГБ 25.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:08 ч.
Просмотр видео - 12:14 ч.
Игры - 05:40 ч.
Режим ожидания - 117 ч.
Общая автономность
Galaxy M13
н/д
Galaxy A52
32:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M13 vs Samsung Galaxy A52
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8160 x 6120 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M13
81.4 дБ
Galaxy A52 +9%
88.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Зарядное устройство		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A52 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A33 5G vs Galaxy A52
2. Galaxy A53 5G vs Galaxy A52
3. Galaxy A52s 5G vs Galaxy A52
4. Pixel 6a vs Galaxy A52
5. Galaxy M52 5G vs Galaxy A52
6. Galaxy A13 vs Galaxy A52
7. Galaxy A23 vs Galaxy A52
8. Redmi Note 11 Pro (Global) vs Galaxy A52
9. Galaxy A73 5G vs Galaxy A52
10. Galaxy A13 vs Galaxy M13
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры