Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 мая 2022 года Samsung Galaxy M13 с экраном 6.6" и чипом Exynos 850, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.