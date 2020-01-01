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Samsung Galaxy M20 против Google Pixel 3a

Самсунг Галакси М20
Samsung Galaxy M20
VS
Гугл Пиксель 3а
Google Pixel 3a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 января 2019 года Samsung Galaxy M20 с экраном 6.3" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 5.6-дюймового Google Pixel 3a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 670 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M20
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Тонкие рамки – на 8.89% выше полезная площадь экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Google Pixel 3a
  • Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU
  • OLED экран (против PLS TFT у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M20 и Google Pixel 3a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT OLED
Размер 6.3 дюймов 5.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Dragontrail
Соотношение экрана к корпусу 83.89% 75%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy M20
404 нит
Pixel 3a
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.4 мм 151.3 мм
Ширина 74.5 мм 70.1 мм
Толщина 8.8 мм 8.2 мм
Вес 186 граммов 147 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M20 +12%
83.89%
Pixel 3a
75%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М20 и Гугл Пиксель 3а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 Qualcomm Snapdragon 670
Архитектура 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 615
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 770 МГц 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M20
275
Pixel 3a +29%
356
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M20
1022
Pixel 3a +37%
1400
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M20
107528
Pixel 3a +84%
198186

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 -
Размер системы из коробки 13.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:15 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M20
13:20 ч.
Pixel 3a
н/д
Время просмотра видео
Galaxy M20
11:59 ч.
Pixel 3a
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy M20
32:43 ч.
Pixel 3a
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M20 vs Google Pixel 3a
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 31 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 3a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 10 11

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy M20
67 дБ
Pixel 3a
н/д
Музыка
Galaxy M20
66.8 дБ
Pixel 3a
н/д
Звонок
Galaxy M20
69.2 дБ
Pixel 3a
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.248 Вт/кг 0.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.591 Вт/кг 0.9 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C на Type-C (1 м)
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер (с USB на Type-C)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Google Pixel 3a, а если программное обеспечение, батарея и корпус – то Samsung Galaxy M20.

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