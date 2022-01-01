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Samsung Galaxy M20 против Huawei Mate 20 Lite

Самсунг Галакси М20
VS
Хуавей Мейт 20 Лайт
Samsung Galaxy M20
Huawei Mate 20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 января 2019 года Samsung Galaxy M20 с экраном 6.3" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.3-дюймового Huawei Mate 20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M20
  • Комплектуется на 1250 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3750 мАч
  • На 19% лучшая автономность (30:51 vs 25:49 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
  • Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (456 против 397 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 710
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 332 и 275 баллов
  • Весит на 14 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M20
vs
Mate 20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.89% 82%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.6%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 39.4 мс 24.2 мс
Контрастность 1102:1 871:1
Максимальная яркость
Galaxy M20
397 нит
Mate 20 Lite +15%
456 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 156.4 мм 158.3 мм
Ширина 74.5 мм 75.3 мм
Толщина 8.8 мм 7.6 мм
Вес 186 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M20 +2%
83.89%
Mate 20 Lite
82%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М20 и Хуавей Мейт 20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 1800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G51 MP4
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
FLOPS ~65 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M20
275
Mate 20 Lite +21%
332
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M20
1006
Mate 20 Lite +30%
1303
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M20
119587
Mate 20 Lite +63%
195515
CPU 49745 69090
GPU - 30872
Memory 20799 35650
UX 49907 60767
Total score 119587 195515
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 3 FPS
Graphics score - 564
PCMark 3.0 score - 7549
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 10
Размер системы из коробки 13.5 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:15 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:28 ч. 09:58 ч.
Просмотр видео 11:18 ч. 10:03 ч.
Игры 05:35 ч. 03:57 ч.
Режим ожидания 106 ч. 84 ч.
Общая автономность
Galaxy M20 +19%
30:51 ч.
Mate 20 Lite
25:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M20 vs Huawei Mate 20 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 2 (20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 31 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 10 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M20
83.3 дБ
Mate 20 Lite +1%
84.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года Август 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.248 Вт/кг 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.591 Вт/кг 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и корпус - выбирайте Huawei Mate 20 Lite, а если автономность и звук – то Samsung Galaxy M20.

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