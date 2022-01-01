Samsung Galaxy M20 против Huawei Mate 20 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 января 2019 года Samsung Galaxy M20 с экраном 6.3" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.39-дюймового Huawei Mate 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M20
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
- На 9% лучшая автономность (30:51 vs 28:16 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Mate 20 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 64% выше максимальная яркость экрана (652 против 397 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 32% выше плотность пикселей (538 vs 409 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 15 Вт
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- OLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
73
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
26
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
65
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
51
68
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|OLED
|Размер
|6.3 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|538 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.89%
|88.14%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|99.1%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|245 Гц
|Время отклика
|39.4 мс
|4 мс
|Контрастность
|1102:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|156.4 мм
|157.8 мм
|Ширина
|74.5 мм
|72.3 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.6 мм
|Вес
|186 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|1800 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|770 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|~65 Гфлопс
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
275
Mate 20 Pro +148%
683
Geekbench 5 (многоядерный)
1006
Mate 20 Pro +142%
2436
|CPU
|49745
|140916
|GPU
|-
|143456
|Memory
|20799
|83772
|UX
|49907
|115457
|Total score
|119587
|482737
|Stability
|-
|48%
|Graphics test
|-
|14 FPS
|Graphics score
|-
|2480
|PCMark 3.0 score
|-
|8525
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|13.5 ГБ
|15.2 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут)
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|1:00 ч.
|Веб-серфинг
|11:28 ч.
|09:49 ч.
|Просмотр видео
|11:18 ч.
|12:05 ч.
|Игры
|05:35 ч.
|04:45 ч.
|Режим ожидания
|106 ч.
|95 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|7360 x 4912
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 МП)
|3 (40 МП + 8 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 31 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (CMOS)
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
114
Качество видео
97
Итоговая оценка камеры
109
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|10
|21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.248 Вт/кг
|0.4 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.591 Вт/кг
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 Pro более удачной покупкой.
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