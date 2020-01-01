Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 января 2019 года Samsung Galaxy M20 с экраном 6.3" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.5-дюймового Oppo Realme 6, который имеет процессор MediaTek Helio G90T и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.