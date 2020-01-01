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Samsung Galaxy M20 против Oppo Realme 6

Самсунг Галакси М20
Samsung Galaxy M20
VS
Оппо Реалми 6
Oppo Realme 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 января 2019 года Samsung Galaxy M20 с экраном 6.3" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.5-дюймового Oppo Realme 6, который имеет процессор MediaTek Helio G90T и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M20
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Realme 6
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (455 против 404 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M20 и Oppo Realme 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.89% 84.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy M20
404 нит
Realme 6 +13%
455 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.4 мм 162.1 мм
Ширина 74.5 мм 74.8 мм
Толщина 8.8 мм 8.9 мм
Вес 186 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M20
83.89%
Realme 6
84.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М20 и Оппо Реалми 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 MediaTek Helio G90T
Архитектура 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2050 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G76 MP4
GPU-ядер 2 4
Частота GPU 770 МГц 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M20
275
Realme 6 +102%
555
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M20
1022
Realme 6 +72%
1760
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M20
107528
Realme 6 +171%
291632

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.0 Realme UI
Размер системы из коробки 13.5 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:15 ч. 0:55 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут) Да (100% за 55 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M20
13:20 ч.
Realme 6 +29%
17:04 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M20
11:59 ч.
Realme 6 +21%
14:00 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M20
32:43 ч.
Realme 6 +15%
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M20 vs Oppo Realme 6
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 31 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 10 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy M20
67 дБ
Realme 6
н/д
Музыка
Galaxy M20
66.8 дБ
Realme 6
н/д
Звонок
Galaxy M20
69.2 дБ
Realme 6
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.248 Вт/кг 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.591 Вт/кг 0.57 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 6 более удачной покупкой.

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