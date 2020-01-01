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Samsung Galaxy M20 против Galaxy A31

Самсунг Галакси М20
Samsung Galaxy M20
VS
Самсунг Галакси А31
Samsung Galaxy A31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 января 2019 года Samsung Galaxy M20 с экраном 6.3" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A31, который имеет процессор Mediatek Helio P65 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A31
  • На 20% лучшая автономность (124 vs 103 часов)
  • На 59% выше максимальная яркость экрана (642 против 404 нит)
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (351 и 275 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M20 и Samsung Galaxy A31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.89% 84.9%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy M20
404 нит
Galaxy A31 +59%
642 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.4 мм 159.3 мм
Ширина 74.5 мм 73.1 мм
Толщина 8.8 мм 8.6 мм
Вес 186 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M20
83.89%
Galaxy A31 +1%
84.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М20 и Самсунг Галакси А31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7904 Mediatek Helio P65
Архитектура 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G52 MC2
GPU-ядер 2 2
Частота GPU 770 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M20
275
Galaxy A31 +28%
351
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M20
1022
Galaxy A31 +25%
1282
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M20
107528
Galaxy A31 +45%
155666

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 One UI 2.1
Размер системы из коробки 13.5 ГБ 27 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M20
13:20 ч.
Galaxy A31 +25%
16:54 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M20
11:59 ч.
Galaxy A31 +73%
20:01 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M20
32:43 ч.
Galaxy A31 +10%
35:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M20 vs Samsung Galaxy A31
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 31 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5963 x 3354
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 10 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy M20
67 дБ
Galaxy A31
н/д
Музыка
Galaxy M20
66.8 дБ
Galaxy A31
н/д
Звонок
Galaxy M20
69.2 дБ
Galaxy A31
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.248 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.591 Вт/кг 1.68 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A31 более удачной покупкой.

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