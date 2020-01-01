Samsung Galaxy M20 против Galaxy A41
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 января 2019 года Samsung Galaxy M20 с экраном 6.3" и чипом Exynos 7 Octa 7904, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy A41, который имеет процессор Mediatek Helio P65 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M20
- Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3500 мАч
Причины выбрать Samsung Galaxy A41
- Показывает на 64% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 56% выше максимальная яркость экрана (630 против 404 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
- Более энергоэффективный CPU
- Весит на 34 грамма меньше
- На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (310 и 275 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
76
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
30
37
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
52
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
70
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
59
67
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M20 и Samsung Galaxy A41
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Super AMOLED
|Размер
|6.3 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|431 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.89%
|85.9%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.4 мм
|149.9 мм
|Ширина
|74.5 мм
|69.8 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.9 мм
|Вес
|186 граммов
|152 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Красный, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|Mediatek Helio P65
|Архитектура
|2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Mali-G52 MC2
|GPU-ядер
|2
|2
|Частота GPU
|770 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
275
Galaxy A41 +13%
310
Geekbench 5 (многоядерный)
1022
Galaxy A41 +19%
1214
AnTuTu Benchmark 8
107528
Galaxy A41 +64%
176866
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|One UI 2.1
|Размер системы из коробки
|13.5 ГБ
|18.9 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:20 ч.
Galaxy A41 +8%
14:32 ч.
Время просмотра видео
11:59 ч.
Galaxy A41 +39%
16:08 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M20 +35%
32:43 ч.
24:02 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 31 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/6" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|-
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|10
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
66.8 дБ
Звонок
69.2 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.248 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.591 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A41 более удачной покупкой.
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