Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2020 года Samsung Galaxy M21 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 5.99-дюймового ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL , который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.