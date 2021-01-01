Samsung Galaxy M21 против Huawei Honor 30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2020 года Samsung Galaxy M21 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.53-дюймового Huawei Honor 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M21
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 24% выше максимальная яркость экрана (613 против 495 нит)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 30
- Камера имеет оптический зум 5x
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
71
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
86
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
78
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|86.6%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|141.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|215 Гц
|-
|Время отклика
|9 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|160.3 мм
|Ширина
|75.1 мм
|74.2 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.1 мм
|Вес
|188 граммов
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Полуночный черный, Изумрудно-Зеленый, Титановый Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 9611
|HiSilicon Kirin 985 5G
|Макс. частота
|2300 МГц
|2560 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Mali-G77 MP8
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~259 Гфлопс
|~652 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
344
Honor 30 +176%
950
Geekbench 5 (многоядерный)
1322
Honor 30 +93%
2551
AnTuTu Benchmark 8
181613
Honor 30 +112%
385792
Рейтинг смартфонов в AnTuTu 8 (#276 и #103)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Magic UI 3.1.1
|Размер системы из коробки
|14.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|0:50 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|7360 x 4912
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
|4 (40 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|7744 x 5184
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|21
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.492 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.13 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер питания
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 30 более удачной покупкой.
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