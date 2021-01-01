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Samsung Galaxy M21 против Motorola Moto G50

Самсунг Галакси М21
VS
Моторола Мото G50
Samsung Galaxy M21
Motorola Moto G50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2020 года Samsung Galaxy M21 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 6.5-дюймового Motorola Moto G50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M21
  • На 50% выше плотность пикселей (403 vs 269 PPI)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • На 71% выше максимальная яркость экрана (613 против 358 нит)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Motorola Moto G50
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 502 и 346 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M21
vs
Moto G50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 83.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.3% 93.2%
ШИМ (PWM) 215 Гц 2336000 Гц
Время отклика 9 мс 44 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1889:1
Максимальная яркость
Galaxy M21 +71%
613 нит
Moto G50
358 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159 мм 164.9 мм
Ширина 75.1 мм 74.9 мм
Толщина 8.9 мм 9 мм
Вес 188 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M21 +1%
84.2%
Moto G50
83.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М21 и Моторола Мото G50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9611 Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 10 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 619
Частота GPU 850 МГц 825 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M21
346
Moto G50 +45%
502
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M21
1329
Moto G50 +23%
1629
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M21
108005
Moto G50
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M21
178436
Moto G50 +35%
241275
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Core -
Размер системы из коробки 14.5 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут) Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:35 ч. 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M21
н/д
Moto G50
19:26 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M21
н/д
Moto G50
18:38 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M21
н/д
Moto G50
43:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M21 vs Motorola Moto G50
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3888 4128 x 3096
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M21 +6%
83.8 дБ
Moto G50
79.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.492 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер питания		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy M21, а если производительность и корпус – то Motorola Moto G50.

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