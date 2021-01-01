Samsung Galaxy M21 против Motorola Moto G5s Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2020 года Samsung Galaxy M21 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9611, против 5.5-дюймового Motorola Moto G5s Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 32 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M21
- Комплектуется на 3000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3000 мАч
- На 0.9" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Тонкие рамки – на 12.67% выше полезная площадь экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 11 против 8.1
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9611
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
Причины выбрать Motorola Moto G5s Plus
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Весит на 20 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
47
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|71.53%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|141.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|215 Гц
|2404 Гц
|Время отклика
|9 мс
|38.2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1463:1
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|153.5 мм
|Ширина
|75.1 мм
|76.2 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8 мм
|Вес
|188 граммов
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 9611
|Qualcomm Snapdragon 625
|Макс. частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|10 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Adreno 506
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~259 Гфлопс
|~124 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
344
Geekbench 5 (многоядерный)
1331
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy M21 +69%
107992
63846
AnTuTu Benchmark 8
176270
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0)
|Android 7.1 (С обновлением до Android 8.1)
|Оболочка UI
|One UI 3.1 Core
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|14.5 ГБ
|8 ГБ
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (30% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|1:40 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:50 ч.
Время просмотра видео
9:59 ч.
Время разговора (3G)
26:47 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
|2 (13 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|- 13 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3888
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Август 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.492 Вт/кг
|0.38 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.13 Вт/кг
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер питания
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M21 более удачной покупкой.
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